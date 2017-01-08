Очевидец снял. как житель Минска отрабатывает удары на ворсистом спарринг-партнере
С 2018 года новое вооружение уйдет в серийное производство
Велосипедисты прокатились по Москве в 30-градусный мороз
Заезд велосипедистов в центре Москвы состоялся несмотря на тридцатиградусные морозы, сковавшие столицу. Стартовали спортсмены недалеко от станции метро "Фрунзенская". Им предстояло добраться до стен Кремля, а затем вернуться обратно. На финише отчаянных смельчаков ждал горячий чай и всеобщее уважение.
Сам заезд попал на видео. Запись опубликовал телеканал "РЕН ТВ". На кадрах видно, что некоторые участники велопарада творчески подошли к выбору транспортного средства. Среди обычных велосипедов в глаза зрителям бросился моноцикл. Впрочем, случайных прохожих в такую погоду на улице было немного – в основном зрители предпочитали следить за происходящим по интернету из своих теплых квартир.
Впрочем, не все с одинаковым восторгом восприняли желание велосипедистов устроить заезд невзирая на рекордные морозы. В частности, специалисты центра погоды "Фобос" рекомендовали желающим прокатиться на велосипеде по центру Москвы помнить о необходимых мерах предосторожности и прежде всего качественно утеплиться.
"Такие погодные условия не вполне благоприятны для велопрогулок, так что всем участникам данного мероприятия мы рекомендуем принять максимум мер безопасности: надеть как можно более теплую одежду, защитить нос и рот шарфами или специальными шапками, запастись горячим питьем, ну и проверить состояние своих двухколесных "коней", а при первых признаках обморожения немедленно прекратить прогулку, зайти в теплое помещение и, по возможности, обратиться к врачу"
Президент России отметил выдающийся талант и работоспособность народной ратистки
Частое пользование мобильными устройствами повышает опасность возникновения синдрома сухого глаза у детей
С 2018 года новое вооружение уйдет в серийное производство
Очевидец снял. как житель Минска отрабатывает удары на ворсистом спарринг-партнере