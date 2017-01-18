Наркобарон Коротышка потерял сон из-за приставаний тюремщика

Известный мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэро по прозвищу Коротышка пожаловался на сексуальные домогательства охранника тюрьмы строгого режима, в которой отбывает наказание. Адвокат потребовала улучшенных условий содержания для своего подзащитного.

По словам Коротышки, сотрудник тюрьмы "лапает" его во время ежедневных проверок, из-за чего он чувствует себя очень "некомфортно" и не может нормально спать, передает Daily Mail со ссылкой на адвоката мексиканца Сильвию Дельгадо. "Есть охранник, который пристает ко мне вместо того, чтобы осматривать", – пожаловался правозащитнику наркобарон.

Имя своего обидчика Коротышка не называет. Предположительно, сейчас любвеобильный охранник находится в отпуске.

Преступник также рассказал, что сотрудники тюрьмы будят его каждые четыре часа, и он не может нормально выспаться. В связи с этим Коротышка потребовал улучшенных условий содержания. Как подчеркнула адвокат, ее подзащитный испытывает сильный стресс, из-за чего у него ухудшилось здоровье и начали выпадать волосы.

Напомним, глава крупнейшего в Мексике наркокартеля "Синалоа" сбежал из тюрьмы 11 июля 2015 года. Известно, что преступник выбрался на свободу по туннелю длиной 1,5 километра, который был подведен прямо к душевой кабине.

Позже Лоэро был пойман и вновь отправлен в тюрьму. Как рассказали правоохранители, Коротышка хотел снять о себе фильм. Власти выяснили, что он контактировал с продюсерами и актрисами, что значительно облегчило его поиски.