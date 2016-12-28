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Мужчина доказал дочери существование Деда Мороза
Житель Польши Михал Могила снял видео появления Санты в доме, чтобы доказать своей шестилетней дочке существование волшебника. Вместе с девочкой отец установил в гостиной скрытую камеру, чтобы запечатлеть момент появления Санта-Клауса, а по-русски – Деда Мороза. Девочка была в восторге от увиденного и снова поверила в существование Санты.
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