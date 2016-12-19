Ушаков запретил "нацистский карнавал" в Риге

Мэр латвийской столицы Риги Нил Ушаков запретил устраивать костюмированную вечеринку в "нацистском" стиле в одном из ресторанов Риги. Как писали СМИ, мероприятие планировалось провести "в стиле 1943" года, создав, таким образом, атмосферу оккупации города германскими войсками.

Вечеринку с таким, мягко говоря, неоднозначным подтекстом собирались провести в одном из местных кинотеатров. Объявление о предстоящем мероприятии было заблаговременно размещено в интернете.

Однако против выступил мэр города Нил Ушаков. По его словам, подобных мероприятий в городе быть не должно. Организаторам же, отметил чиновник, придется подыскать другую историческую эпоху для проведения своего "карнавала".

При этом информационное агентство Sputnik Латвия сообщает, что сейчас в сети рекламируется другая вечеринка, которая должна пройти в том же кинотеатре, где "нацистский карнавал". Правда, в несколько другом историческом периоде – теперь участникам мероприятия предлагается "перенестись" в 1937 год.

Напомним, ранее Нил Ушаков был оштрафован латвийским "Центром государственного языка" за "излишнее" употребление русского языка при общении в социальных сетях. В ответ градоначальник выложил на одну из своих официальных страниц карикатуру с критикой организации.

На ней изображено девять одинаковых черепов современного человека, под каждым из них подписи с обозначением той или иной национальности. Десятый же череп – неандертальца, а под ним надпись – "Центр государственного языка". "Посвящается Центру государственного языка, который считает, что самоуправление не может общаться со своими жителями в Facebook на русском языке", – сказано в сообщении мэра.

Par Valsts valodas centru, kurš uzskata, ka pašvaldība nedrīkst komunicēt ar saviem iedzīvotājiem feisbukā krievu valodā. Посвящается Центру государственного языка, который считает, что самоуправление не может общаться со своими жителями в Facebook на русском языке. Фото опубликовано Nils Ušakovs • Нил Ушаков (@nilsusakovs) Июл 28 2016 в 1:08 PDT

Нил Ушаков занимает пост городского головы Риги с 2009 года. Является русским по национальности. Активно выступает в защиту прав русскоязычного населения прибалтийской республики.



