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Ушаков запретил "нацистский карнавал" в Риге
Вечеринку с таким, мягко говоря, неоднозначным подтекстом собирались провести в одном из местных кинотеатров. Объявление о предстоящем мероприятии было заблаговременно размещено в интернете.
Однако против выступил мэр города Нил Ушаков. По его словам, подобных мероприятий в городе быть не должно. Организаторам же, отметил чиновник, придется подыскать другую историческую эпоху для проведения своего "карнавала".
При этом информационное агентство Sputnik Латвия сообщает, что сейчас в сети рекламируется другая вечеринка, которая должна пройти в том же кинотеатре, где "нацистский карнавал". Правда, в несколько другом историческом периоде – теперь участникам мероприятия предлагается "перенестись" в 1937 год.
Напомним, ранее Нил Ушаков был оштрафован латвийским "Центром государственного языка" за "излишнее" употребление русского языка при общении в социальных сетях. В ответ градоначальник выложил на одну из своих официальных страниц карикатуру с критикой организации.
На ней изображено девять одинаковых черепов современного человека, под каждым из них подписи с обозначением той или иной национальности. Десятый же череп – неандертальца, а под ним надпись – "Центр государственного языка". "Посвящается Центру государственного языка, который считает, что самоуправление не может общаться со своими жителями в Facebook на русском языке", – сказано в сообщении мэра.
Нил Ушаков занимает пост городского головы Риги с 2009 года. Является русским по национальности. Активно выступает в защиту прав русскоязычного населения прибалтийской республики.
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