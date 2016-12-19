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Фокус с армейской "пюрешкой" удивил россиян
На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий всеми силами пытается вытрясти из тарелки пюре, но у него ничего не выходит. Для правдоподобности он переворачивает пластмассовое блюдо и стучит по дну, а также втыкает вилку в застывшую картошку, но гарнир так и не падает на стол. Ролик посмотрели более 500 тысяч раз.
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