Фокус с армейской "пюрешкой" удивил россиян

В русскоязычном сегменте YouTube одним из самых популярных за последние несколько дней стало видео с необычным армейским фокусом. В своем выступлении солдат решил показать, чем его кормят в местной столовой.

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий всеми силами пытается вытрясти из тарелки пюре, но у него ничего не выходит. Для правдоподобности он переворачивает пластмассовое блюдо и стучит по дну, а также втыкает вилку в застывшую картошку, но гарнир так и не падает на стол. Ролик посмотрели более 500 тысяч раз.