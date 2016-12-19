Олень устроил забег по тренажерному залу

В тренажерный зал Gold's Gym в городе Андерсон штата Южная Каролина забежал олень. Приключения дикого животного оказалось заснято на видео с самых разных ракурсов.

В здание фитнес-центра олень попал, разбив стекло. Едва оправившись от первого шока, он устроил забег по всем комнатам тренажерного зала. Набегавшись, дикое животное покинуло клуб также, как в него и попало.

Владельцы тренажерного зала с юмором отнеслись к произошедшему. Появление в своих стенах оленя – неизменного спутника Санты Клауса в Рождество – они связали со скорым приходом праздников. "Перед тем как он скрылся из поля зрения, мы услышали: "Всем счастливого Рождества", – написали представители центра на странице в Facebook. Забег оленя засняли и другие камеры.