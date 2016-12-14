Лучшие видео года ужали в 10-минутный ролик

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Такие компиляции Бержерон выпускает ежегодно с 2006 года. В посте на своей странице в Facebook режиссер признался, что видеомонтаж – его главная страсть в жизни.
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