Четверг 19 февраля

Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки

2281

В противостоянии западной судебной системы и международного фармацевтического гиганта Johnson&Johnson открылась новая глава.

В противостоянии западной судебной системы и международного фармацевтического гиганта Johnson&Johnson открылась новая глава. В конце января 2026 года отставной американский судья Фреда Вулфсон опубликовала рекомендацию, благодаря которой более 67 500 судебных дел могут добраться до первого слушания уже в нынешнем году. Иски связывают применение детской присыпки J&J и тяжелые заболевания у истцов, в том числе онкологию.

Что же написал судья? Фреда Вулфсон заявила, что оценка заявлений экспертов, выступающих в суде, должна быть проведена по нормам федерального законодательства США, описывающего требования к научным методам. С одной стороны, это означает, что часть исков автоматически будет отклонена — с 2020 года адвокаты и «эксперты» находили в присыпке тяжелые металлы, различные химические соединения и минералы, а также утверждали, что вдыхание детской присыпки может привести к раку яичников. Тут отставной судья встала на сторону J&J, все-таки требуя, чтобы показания экспертов перед рассмотрением процесса проходили хотя бы минимальную экспертизу.

Впрочем, ничего хорошего для компании рекомендация госпожи Вулфсон все же не несет. Еще в 2020 году, в самом начале судебного процесса, она встала на сторону истцов и их экспертов, разрешив связать в одном иске вред здоровью истца и применение детской присыпки через якобы найденный в продукте асбест. На этом пункте остановимся особо — через него отлично видно, что апелляция к федеральным стандартам научных исследований США, фактически, не меняет сложившуюся ситуацию в западной юриспруденции.

Асбест — это коммерческое название группы волокнистых минералов, до конца XX века активно применявшегося в строительстве, машиностроении и других сферах. В него входит несколько родственных минералов, существенно различающихся по характеру воздействия на организм человека. Так, амфиболовый асбест обладает устойчивостью к кислоте. Его микроскопические волокна, попадая в легкие человека, остаются там на долгие годы, провоцируя тяжелые заболевания. Сегодня он запрещен в большинстве стран мира.

Кроме амфиболов, существует хризотиловый асбест. Он не обладает устойчивостью к кислоте, и потому выводится из организма человека за короткий срок. Альвеолярные макрофаги, клетки-уборщики легких, растворяют волокно. Хризотиловый асбест сегодня используется во многих странах мира, но, все же, запрещен в Европейском союзе, а в США его использование существенно ограничено. Произошло это по экономическим причинам — в Европе нет крупных месторождений хризотила, а приобретение его у крупнейших производителей (Канады, Бразилии, России и Казахстана) ставило под угрозу интересы производителей синтетических аналогов из ЕС. Отметим, что международные организации, даже враждебно настроенные ко всем видам асбеста, все же допускают его использование, к примеру, как компонента для водопроводных труб — желудочно-кишечному тракту волокно, по их мнению, вреда не наносит (Асбест в питьевой воде. Всемирная организация здравоохранения, 2020).

Возвращаясь к делу Johnson&Johnson можно вспомнить, что «нулевое дело» в 2020 году началось из-за обнаружения нескольких волокон (их размер составляет несколько микрометров, они тоньше и легче человеческого волоса) в упаковках с тальком, приобретенных у онлайн-ритейлера. Для сравнения — о пагубном воздействии амфиболов узнали через статистику заболеваемости людей, контактировавших с амфиболами десятилетиями, причем воздействие было не только постоянным, но и весьма обширным. Как пример можно привести заболеваемость работников судоремонтных доков, чуть ли не руками работавших с амфиболовой изоляцией лет 20 каждый день.

Можно предположить, что судья Вулфсон встала на сторону истцов потому, что в США есть много работ о вреде асбеста. Раз они есть, значит теоретическая возможность их научной достоверности есть, а то, что это не подтверждается современными исследованиями — уже не юриста дело. Автор рекомендации в своем исследовании специально указывает на то, что раз есть исследования о вреде талька, значит, есть возможность и судебного иска. Насколько исследования соответствуют реальности документ, естественно, умалчивает.

Истерия вокруг асбеста стала удобным поводом для нападок на транснациональную корпорацию. Недавно в Британии было подано более 3000 исков сходного содержания — истцы утверждают, что тальковая присыпка привела к серьезным проблемам с их здоровьем. Впрочем, некоторые дела заканчиваются не так хорошо. В 2016 году спикер ассамблеи Нью-Йорка Шелдон Сильвер заработал около 3 млн. долларов на «асбестовых делах», помогая подделывать документы. При учете того, что в американской и европейской судебной системе «асбестовые дела» решаются практически в автоматическом режиме, у него получалось делать это довольно долго и успешно. В конце июля 2023 года американский город Либби в штате Монтана стал ареной эпической схватки местного судьи с Центром асбестообусловленных заболеваний (The Center for Asbestos Related Disease). Представитель закона постановил клинике выплатить более 6 млн долларов в качестве наказания за подделку данных по 337 случаям. Всего было обнаружено эпизодов мошенничества на сумму в 1,1 млн долларов, затем, согласно федеральному законодательству, объем ущерба умножили на 3 и добавили еще 2,6 млн долларов штрафов по сопутствующему ущербу. Ранее, в 2014 году Garlock Sealing Technologies получила исков на 1,3 млрд долларов, правда, потом выяснилось, что большинство из них были поддельные…

Кейс судьи Вулфсон является весьма показательным. Юрист отметает откровенно абсурдные, с её точки зрения, иски одной рукой, но другой создает легальную базу для реализации «асбестовой истерии». Вместо истины в суде фигурирует «индекс цитирования» научных работ, который далеко не всегда является мерилом адекватности исследования.

28 января 2026, 10:36
Фото: сгенерировано ИИ
Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком

Смелая выходка артиста на льду самого глубокого озера планеты вызвала небывалый ажиотаж и волну откровенных признаний от его аудитории. Популярный певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, умеет мастерски подогревать интерес к своей персоне.

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров. В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника.

