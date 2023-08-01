"Суд назначил наказание": рэпер Оксимирон* снова поплатился за нарушение закона

Пришло время пожинать плоды. Рэп-исполнитель Оксимирон* совершил ошибку.

Исполнитель хитов "Где нас нет", "Город под подошвой", "Fata Morgana" активно мелькает в новостях российских СМИ, хотя еще в октябре был внесен в реестр иноагентов. Несмотря на "черную метку", рэпер Оксимирон* все еще на слуху, а теперь еще и повод для шумихи серьезный — итог судебных разбирательств.

Сайт "Радио 1" информирует, что артист не добавил подпись о своем статусе в публикацию в соцсети, которую выпустил под конец 2022 года. С этой оплошностью разобрался суд Северной столицы. В Санкт-Петербурге на рэпера повесили клеймо нарушителя закона.

"Суд назначил Оксимирону* наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", — цитирует URA.RU информацию ведомства в телеграм-канале. Вряд ли артисту эта сумма кажется большой потерей. На пике карьеры при выпуске альбома "Горгород" в 2015 году Оксимирон* был очень популярной звездой с крупными гонорарами.

Между тем RT напоминает, что это не первый штраф в отношении рэпера. За нарушение закона в статусе иноагента он поплатился уже дважды. Минувшей зимой ему пришлось выплатить 45 тысяч рублей из-за признания виновным в дискредитации армии РФ.

* Оксимирон (Мирон Федоров) считается в России иноагентом.

