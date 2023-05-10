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Среда 10 мая

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"Привлекается по статье": проигравшая Костюшкину 500 тыс. певица Монеточка* снова идет под суд

"Привлекается по статье": проигравшая Костюшкину 500 тыс. певица Монеточка* снова идет под суд
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Иноагент Елизавета Гырдымова влипла в проблемы с законом.

Оскандалившаяся звезда отечественной поп-музыки притягивает судебные заседания, будто магнитом. В 2022 году певица Монеточка* прошла через громкие разбирательства с коллегой: Стас Костюшкин обвинял ее в плагиате на песню "Женщина, я не танцую". В итоге вокалистка с денежным псевдонимом Елизавета Гырдымова* проиграла 500 тысяч рублей, хотя настаивала на своей невиновности.

Совсем скоро Минюст РФ признал знаменитость иноагентом, что для поклонников выглядело предсказуемо из-за лозунгов и призывов звезды на своих концертах. Но и на этом проблемы у певицы Монеточки* не закончились. Сейчас ущемленная в правах поп-артистка снова идет под суд: информация о протоколе уже обнародована в Сети.

"Привлекается по статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента", — цитирует URA.RU сведения из карточки по делу об административном правонарушении. Теперь Елизавете Гырдымовой светит очередной штраф, правда, на этот раз менее суровый — до 50 тыс. рублей. Как бы такими темпами певица Монеточка* ни осталась без единой монеточки.

Между тем ее заклятый недруг Стас Костюшкин тоже обдумывает материальное положение. "Один мой друг недавно мне сказал: "А представляешь, у тебя не было бы жены и детей, какой ты был бы богатый!" — объявил артист в телеграм-канале.

* — певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) включена Минюстом в реестр иноагентов от 20 января 2023 года

10 мая 2023, 18:00
Певица Монеточка (иноагент). Фото: Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что известно о певице Монеточке

В гостях на программе у Ивана Урганта.
Людям нравится "детский" голосок певицы.
Уже два года Лиза живет в Москве.
Самые красивые мужчины готовы носить Лизу на руках.

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