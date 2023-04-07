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7 апреля
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Шоу-бизнес
"Я здесь": Заворотнюк вышла на связь из клиники с новым диагнозом

"Я здесь": Заворотнюк вышла на связь из клиники с новым диагнозом

Семья Анастасии Заворотнюк обсуждает план лечения.
прочитано 413 раз

Забота о здоровье — это одна из самых главных задач в жизни каждого человека. Семья Анастасии Заворотнюк знает об этом как никто другой. Сейчас актриса переживает тяжелые время — она борется с онкологией, о которой стало известно несколько лет назад.

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Моя прекрасная няня (сериал)

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Единственное, что сейчас связывает звезду "Моей прекрасной няни" с поклонниками — это старшая дочь Анна. Девушка иногда отвечает на вопросы поклонников. Однако, в своем микроблоге Заворотнюк, как правило, говорит о событиях только своей жизни.

Так, дочь Анастасии Заворотнюк поделилась с поклонниками новым диагнозом. Ей требовалась чистка зубов и осмотр у стоматолога. Для выполнения процедур она обратилась в московскую клинику, о которой и рассказала подписчикам.

"Я здесь впервые, очень приятные впечатления", — написала Анна.

Напомним, что с недавнего времени Заворотнюк живет на две страны. Вместе с мужем она проводит время в Дубае, а в Москву приезжает к маме и по работе. Оказываясь в столице, Анна сразу же отправляется в гастротур по самым модным ресторанам. Поклонники поражаются, как дочери Анастасии Заворотнюк удается сохранять такую фигуру, при этом ни в чем себе не отказывая.

Фото: социальные сети Анны Заворотнюк.
Автор: 7 апреля 2023, 11:20 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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