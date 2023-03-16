Отказывается от воды: жизнь измотанной Заворотнюк поставили на счетчик

Заворотнюк устала от сумасшествия и бесконечной гонки.

В прошлом году дочь страдающей от онкологического заболевания российской актрисы Анастасии Заворотнюк покинула родную страну и улетела в Арабские Эмираты. Там она живет с возлюбленным и активно делится в соцсетях успехами.

Несколько дней назад дочь Заворотнюк вернулась в Москву. Своим поклонникам она сразу заявила: мол, если бы не родственники, не приезжала бы. Выходит, сделала одолжение. Анна и так ненавидит холод и слякоть, а тут еще и вынужденные обстоятельства. Неприятно, конечно. Но что поделать, в России у нее, скорее всего, осталась жить больная мать.

Неожиданно дочь Заворотнюк осенило: деньги надо тратить с умом. Этой мыслью девушка поспешила немедленно поделиться с поклонниками. Кроме того, 26-летяя молодая женщина на родине наконец осознала, что у нее началась взрослая жизнь. Сплошные инсайты.

"Я решила отказаться от воды. Потому что какого фига мы за нее платим, если меня тут нет. Мы платим по фиксированному счетчику", – заявила Анна.

Таким образом счетчик может решить многие финансовые проблемы, во всяком случае значительно сэкономит бюджет. Осталось только понять, как платить за воду. Но эти проблемы еще цветочки по сравнению с тем, что дочери Заворотнюк предстоит сделать.

Анна сообщила, что ей предстоит съездить в посольство Эмиратов и к нотариусу и объять кучу бюрократических дел. Дочь Заворотнюк призналась, что этот визит на родину стал для нее "сумасшедшим".

Напомним, по некоторым данным, Анастасию Заворотнюк недавно выписали из онкологической клиники, где она лежала полгода. Сутки там стоят от 39 до 94 тысяч рублей в сутки.