"Я сейчас страдаю": дочь проболталась о горе онкобольной Заворотнюк

Дочь Анны Заворотнюк поделилась информацией с подписчиками.



Некоторое время назад дочь Анастасии Заворотнюк вышла замуж, а затем уехала с супругом в Дубай. Проведя там несколько месяцев и отдохнув от московской слякоти, девушка вернулась в столицу, чтобы сделать несколько важных дел.

В качестве работы Анна Заворотнюк избрала для себя стезю блогерства. Поэтому она ежедневно пополняет свою страничку стильным и красивыми фотографиями, а также много общается с подписчиками.

Вот и накануне дочь Анастасии Заворотнюк проболталась о горе, с которым столкнулась из-за разлуки с мужем. Из-за отъезда Анны они с супругом перестали смотреть любимый сериал. Но молодые не могут насладиться картиной, ведь у них заключен строгий договор: смотрят они его исключительно вдвоем. Поэтому дочь Анастасии Заворотнюк вынуждена будет ждать до тех пор, пока не воссоединится с мужем в ОАЭ.

"Я сейчас страдаю", – вздохнула Анна.



Но не только тему сериалов захотели обсудить подписчики девушки. Рассказала девушка с их подачи и о своей звездной матери. Оказывается, с горем онкобольной Анастасии Заворотнюк дочь смогла справиться лишь при помощи общения с психологом.

Специалист помог брюнетке принять факт болезни матери, пережить его и перестать страдать. Поэтому именно также и посоветовала дочь Анастасии Заворотнюк поступить одной из своих подписчиц.