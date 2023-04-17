Сделала дело: вдова Этуша присела под деревце прямо у могилы мужа

От проходящих людей она услышала много интересного.

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже пятый год как Елена Евгеньевна – вдова...

Она бережно хранит память о легендарном муже – ее стараниями появился памятник в подмосковной Долганихе, где у актера была дача, и у театра имени Вахтангова, установлена мемориальная доска на доме в Гранатном переулке столицы, появился великолепный монумент на Новодевичьем кладбище.

В преддверии православно Пасхи вдова отправилась в некрополь, где покоится ее знаменитый супруг. На могиле Владимира Этуша и без того всегда идеальная чистота и порядок – Елена Евгеньевна наведывается сюда несколько раз в неделю со щеткой и тряпкой. Но все равно нашла, что подправить к празднику. Пока она делала свое вдовье дело, услышала много интересного.

"Пока я красила оградку, к памятнику подошло по очереди несколько экскурсий, было много народу, так как суббота, канун Пасхи и погода хорошая, – говорит вдова. – Так вот, сидела я за туей на корточках и красила, и слышала все, что говорят. Наш памятник все очень хвалят! Очень важно, что мы с Филиппом нашли, а он воплотил необычайно интересный и удачный образ: офицерская шинель, накинутая поверх театрального костюма. Экскурсоводам есть, что рассказать. Людям есть, что послушать. И все отмечают поразительное портретное сходство. А это очень важно, когда речь идет о любимом миллионами, поистине народном артисте".