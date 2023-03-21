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Вторник 21 марта

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"Рано": внезапный уход 49-летней Наташи Королевой разбил миллионы сердец

"Рано": внезапный уход 49-летней Наташи Королевой разбил миллионы сердец
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Поклонники не готовы смириться с потерей Наташи Королевой.

В этом году артистке Наташе Королевой исполняется 50 лет. День рождения у звезды будет в конце мая, однако первые концерты в честь громкой даты начинаются уже сейчас. Юбилейный концерт в Кремле принес много сюрпризов.

Наташа Королева исполнила все хиты, о которых просили ее зрители. Это и "Желтые тюльпаны", и "Дельфин и Русалка", и "Маленькая страна". Специально для своих поклонников, артистка договорилась о танцполе в главном зале, поэтому ей не только подпевали, но и подтанцовывали.

Следом за артисткой на сцене появился и муж Наташи — Сергей Глушко. Вместе они спели дуэтом. Исполнил свою версию "Дельфина и Русалки" единственный сын Королевой 21-летний Архип Глушко. Также на сцену вышли Алексей Воробьев, Катя Гордон, хор Турецкого и Филипп Киркоров.

Ранее стала появляться информация, будто бы Наташа Королева собирается покинуть сцену. Этот слух о внезапном уходе звезды разбил миллионы сердец фанатов. Убедиться в этом можно просто открыв комментарии в социальных сетях. С каждым днем все больше поклонников влюбляются в "вечное" творчество артистки.

"Такие песни, как поет Королева, поют все. Они замечательные. В 50 лет уходить со сцены? Рано", — пишут преданные слушатели.

21 марта 2023, 13:40
Наташа Королева. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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