"Рано": внезапный уход 49-летней Наташи Королевой разбил миллионы сердец

Поклонники не готовы смириться с потерей Наташи Королевой.

В этом году артистке Наташе Королевой исполняется 50 лет. День рождения у звезды будет в конце мая, однако первые концерты в честь громкой даты начинаются уже сейчас. Юбилейный концерт в Кремле принес много сюрпризов.

Наташа Королева исполнила все хиты, о которых просили ее зрители. Это и "Желтые тюльпаны", и "Дельфин и Русалка", и "Маленькая страна". Специально для своих поклонников, артистка договорилась о танцполе в главном зале, поэтому ей не только подпевали, но и подтанцовывали.

Следом за артисткой на сцене появился и муж Наташи — Сергей Глушко. Вместе они спели дуэтом. Исполнил свою версию "Дельфина и Русалки" единственный сын Королевой 21-летний Архип Глушко. Также на сцену вышли Алексей Воробьев, Катя Гордон, хор Турецкого и Филипп Киркоров.

Ранее стала появляться информация, будто бы Наташа Королева собирается покинуть сцену. Этот слух о внезапном уходе звезды разбил миллионы сердец фанатов. Убедиться в этом можно просто открыв комментарии в социальных сетях. С каждым днем все больше поклонников влюбляются в "вечное" творчество артистки.

"Такие песни, как поет Королева, поют все. Они замечательные. В 50 лет уходить со сцены? Рано", — пишут преданные слушатели.