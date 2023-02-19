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Не только вкусно, но и полезно: суп-пюре с тыквой и сыром по рецепту Елизаветы Боярской

Готовим одно из любимых блюд Елизаветы Боярской.
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37-летняя Елизавета Боярская остается одной из наиболее востребованных актрис в России. Но, несмотря на загруженный график, знаменитой артистке удается заниматься домашними делами и проводить время на кухне. Хоть актриса и не фанатка кулинарии, у нее есть любимое блюдо, которое она с удовольствием готовит. Однажды она поделилась рецептом супа-пюре с тыквой и сыром.

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Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

Для приготовления не только вкусного, но и полезного блюда понадобится 200 граммов тыквы, 200 миллилитров кокосовых сливок, 100 миллилитров овощного бульона, а также оливковое масло.

По словам Елизаветы Боярской, сначала необходимо нарезать тыкву кусочками, а потом посолить ее и полить оливковым маслом. Это нужно отправить в разогретую духовку. Когда тыква запечется как следует, ее важно залить кокосовыми сливками и овощным бульоном. Все это необходимо отправить в блендер, чтобы получилось пюре.

Елизавета Боярская предпочитает подавать блюдо, приготовленное по этому рецепту, с тертым сыром (будет достаточно 50 граммов) и зеленью. Кстати, самым любимым блюдом у актрисы является плов. Как его приготовить в мультиварке, ранее писали "Дни.ру".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 февраля 2023, 02:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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