Не только вкусно, но и полезно: суп-пюре с тыквой и сыром по рецепту Елизаветы Боярской

37-летняя Елизавета Боярская остается одной из наиболее востребованных актрис в России. Но, несмотря на загруженный график, знаменитой артистке удается заниматься домашними делами и проводить время на кухне. Хоть актриса и не фанатка кулинарии, у нее есть любимое блюдо, которое она с удовольствием готовит. Однажды она поделилась рецептом супа-пюре с тыквой и сыром.
Для приготовления не только вкусного, но и полезного блюда понадобится 200 граммов тыквы, 200 миллилитров кокосовых сливок, 100 миллилитров овощного бульона, а также оливковое масло.
По словам Елизаветы Боярской, сначала необходимо нарезать тыкву кусочками, а потом посолить ее и полить оливковым маслом. Это нужно отправить в разогретую духовку. Когда тыква запечется как следует, ее важно залить кокосовыми сливками и овощным бульоном. Все это необходимо отправить в блендер, чтобы получилось пюре.
Елизавета Боярская предпочитает подавать блюдо, приготовленное по этому рецепту, с тертым сыром (будет достаточно 50 граммов) и зеленью. Кстати, самым любимым блюдом у актрисы является плов. Как его приготовить в мультиварке, ранее писали "Дни.ру".