Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь

Николаев ушел от певицы.

Знаменитый усач отечественной эстрады достался Юлии Проскуряковой с солидным багажом. Как минимум, за плечами Игоря Николаева был громкий развод с Наташей Королевой, который до сих пор фанатам не дает покоя.

Некоторые поклонники, несмотря на то, что пара вместе уже много лет, до сих пор не могут смириться с тем, что певец предпочел своей "русалке" простушку (именно так время от времени называют певицу на просторах Интернета). А его нынешней жене приходится терпеть нападки злопыхателей, сравнивающих ее с Наташей Королевой.

Впрочем, мнение публики вряд ли имеет значение, если Игорь Николаев счастлив. Именно это он продемонстрировал россиянам, посвятив трогательный пост Юлии Проскуряковой в День святого Валентина. 63-летний артист собрал вместе архивные снимки разных лет, так сказать, представив свою новую любовь – ту самую, которую обрел после разрыва с Наташей Королевой.

"Любите и будьте любимыми!" – подписал фотографии счастливый певец.

Поклонники тут же принялись восхищаться этим трогательным посланием, а также красивым союзом, дав понять, что, по их мнению, развод с нынешней женой Тарзана музыканту уж точно к лицу!

"Ну наконец то он встретил свою судьбу. Я очень рада за него. Они даже похожи, а это знак! Счастья Вашей семье!" – обратились фанаты к Игорю Николаеву в комментариях.

