"Его потянуло": безрассудная Королева разрушила 13-летний брак Николаева

Стало известно о разводе Игоря Николаева.



Гостье шоу "Секрет на миллион" стала Наташа Королева. Фигуристая певица во всеуслышание рассказала о разводе Игоря Николаева после 13 лет брака, к которому она приложила руку.

Как оказалось, юная Наташа была вхожа в дом Игоря и его первой жены Елены, которой невероятно восхищалась. Однако после гастролей композитор воспылал страстью к своей протеже и решил срочно развестись, чтобы оформить в ЗАГСе новые отношения. Таким образом, безрассудная Наташа Королева, как уверены некоторые, разрушила 13-летний брак Николаева, в котором было и счастье, и ребенок.



"Все у них было хорошо. Ну что ж его потянуло к нашим берегам?" – сокрушается безутешная Наташа Королева, которая по сей день жалеет, что увела Игоря Николаева из первой семьи.

Союз Наташи и Игоря просуществовал 10 лет, закончился на печальной ноте и, как утверждает Королева, плакала она ничуть не меньше, должно быть, чем экс-супруга Николаева. Сейчас исполнительница замужем за стриптизером Тарзаном, но у них, судя по сплетням злопыхателей и словам Анастасии Волочковой, не все гладко.

Почему же тема первого развода Николаева до сих пор актуальна? Композитор в этом году отмечает ту же роковую дату: 13-летие брака с Проскуряковой. И, как утверждает соседка пары, дома у них нынче накаленная атмосфера.

