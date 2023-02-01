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Среда 1 февраля

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“Срочно”: увидевшая себя в зеркале Заворотнюк взмолилась о помощи

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В Сети появилось новое видео от дочери Анастасии Заворотнюк.

Онкология разделила жизнь Анастасии Заворотнюк на до и после. Из-за страшного недуга она отказалась от публичной жизни. Даже в соцсетях артистка перестала что-либо выкладывать. С тех пор дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" активно ведет блог в интернете. Иногда девушка рассказывает о состоянии своей больной матери.

Сейчас же Заворотнюк-младшая проводит время в Дубае. Каждый день Анна публикует фото и видео, рассказывая таким образом о своем досуге. Девушка делится даже самыми незначительными деталями. Например, недавно она занялась шопингом, во время которого нашла понравившиеся ей джинсы.

Она зашла в примерочную, чтобы надеть джинсы и сделать выбор. Однако принять решение самостоятельно увидевшая себя в зеркале Анна Заворотнюк не смогла. Она записала видео для соцсети и, обратившись к подписчикам, взмолилась о помощи: "Девочки, срочно! Брать?". Большинство поклонников ответило утвердительно.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк взревела от того, что она увидела в сафари-парке Дубая. Девушке стало жалко животных, которые находятся в неволе. Она назвала это издевательством над живыми существами. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

1 февраля 2023, 19:40
Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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