"Влюбился в другую": партнер онкобольной Заворотнюк решился на откровенное признание

51-летняя актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется со страшным диагнозом. В 2020 году стало известно, что у женщины диагностировали рак мозга — одно из самых страшных заболеваний. Семья онкобольной Заворотнюк скрывает подробности лечения и жизни любимой женщины, поэтому поклонникам остается только гадать, как себя чувствует Анастасия.
Недавно стало известно, что на экране выйдет сериал с участием Заворотнюк. Она снялась в проекте под названием "Приставы" еще до болезни. По неизвестным причинам, сериал так и не появился на экранах, но спустя шести лет проект готовят к выходу. Партнер Анастасии Заворотнюк по сериалу Кирилл Мелехов, хранивший долгие годы молчание, решился на откровенное признание.
По словам мужчины, хоть сериал крутится вокруг рабочей жизни приставов, внутри есть и важная и интересная история любви. Возможно, именно она и сыграет решающую роль в сюжете.
"Мой персонаж потерял семью, в а конце он влюбился в другую героиню", — рассказывает партнер Анастасии Заворотнюк.
Кирилл добавляет, что в жизни актриса совсем не похожа на героиню "Моей прекрасной няни" Вику. На съемках Анастасия — большой профессионал и всегда готова помочь в кадре.