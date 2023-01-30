Грудь с пятнами и глаза не видят: фото с прячущей лицо Заворотнюк появилось в Сети

Поклонники атаковали аккаунт дочери Анастасии Заворотнюк.

Дочь борющейся с раком Анастасии Заворотнюк постоянно находится на связи со своими подписчиками в популярной соцсети. Так россияне узнали, что Анна в настоящий момент находится в Дубае, где весело и с пользой для себя проводит время. В аккаунте девушка рассказывает только о себе и лишь изредка сообщает о состоянии онкобольной матери.

Недавно Завортнюк-младшая поделилась очередным снимком, сделанным в ОАЭ. На фото Анна, запечатленная возле знаменитого отеля Бурдж Аль-Араб, показала грудь с пятнами – то есть леопардовый купальник, а также джинсовые шорты с завышенной талией. Девушка спрятала свое лицо с помощью больших темных очков, из-за которых ее глаза практически не видят яркого солнечного света, и плетеной шляпы.

Интернет-пользователи в очередной раз одарили Анну комплиментами. "Прекрасная", "Какая же вы красивая. Вся в маму красотка", "Такая солнечная", "Аннушка, вы красавица", "Потрясающая", – написали впечатленные поклонники.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк, посетив так называемый сафари-парк в Дубае, выразила возмущение. Она разочаровалась, увидев, что животных держат в неволе. По мнению Анны, это настоящее издевательство. Подробнее об этом писали "Дни.ру".