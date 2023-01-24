“Это издевательство!”: разбитая раком Заворотнюк взревела после операции на мозге

Дочь Анастасии Заворотнюк возмущена увиденным.

Анастасия Заворотнюк почти четыре года борется с глиобластомой. Звезда, как известно, перенесла две операции на мозге. Онкология разделила жизнь знаменитой артистки на до и после. Можно лишь представить, что чувствует звезда сериала "Моя прекрасная няня" и ее родные. При этом жизнь продолжается...

Анна Заворотнюк, разбитая раком матери, понимает, что необходимо наслаждаться каждым прожитым днем и брать от жизни все. Сейчас девушка находится в Дубае, откуда публикует множество фото и видео в Сети. Например, недавно дочь актрисы побывала в сафари-парке, о чем, конечно же, рассказала подписчикам в популярной соцсети.

Правда, такой досуг не принес Заворотнюк-младшей удовольствие. Все дело в том, что ей стало жалко животных, живущих на закрытой территории.

"Это же издевательство над животными", – взревела Анна, поняв, что попала в обстановку, где страданий преисполнены десятки, если не сотни живых существ.

Стоит отметить, что после того, как Анастасия Заворотнюк заболела и перестала выходить на связь с поклонниками посредством соцсетей, ее дочь Анна стала очень популярной в интернете. Девушка изредка намекает на состояние своей больной матери, но никаких подробностей ее состояние никогда не раскрывает.