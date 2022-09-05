Садальский раздавил Гузееву: размазал с особым цинизмом

Лариса Гузеева получила первые комментарии о своей новой работе



Первые комментарии о своей новой работе получила Лариса Гузеева. Она, напомним, заменила собой Дмитрия Нагиева, который решил взять творческую паузу после десяти лет бессменного труда.



Вчера вечером на экраны вышел пилотный выпуск шоу "Голос 60+" с ее участием. Зрители, недовольные выбором продюсеров, припали к экранам наточив вилы. Многие из них хотели разнести Ларису Гузееву, которая так волновалась, что почти постоянно пребывала в полуобморочном состоянии.



Одним из телезрителей стал Станислав Садальский. Он был также недоволен кандидатурой Ларисы Гузеевой, недоумевая: почему не взяли кого-то помоложе? " На сцене ветераны Октябрьской революции", – размазал с особым цинизмом Садальский, отметив, что в роли ведущего был бы рад увидеть взлетевшего певца Shaman.



Станислав, не имея ни капли жалости, проехался по Ларисе, назвав выпуск шоу оглушительным провалом. "Жестоко, но истина", – оправдал он свое мнение.



В завершение Станислав Садальский поделился, что будет ждать возвращения в шоу Дмитрия Нагиева. "Бесконечное уважение. Вот, где чувство такта и достоинства", – артист окончательно раздавил Гузееву.