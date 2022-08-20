"Она нужна целой": подверженную опасности Гузееву умоляют усилить охрану

Появление Ларисы Гузеевой в роли новой ведущей шоу "Голос 60+" может спровоцировать многочисленные скандалы на съемочной площадке.
Именно в этом уверена светская львица Анна Калашникова. Более того, девушка считает, что Первому каналу и вовсе следует приставить к Гузеевой охрану.
"Большинство участниц шоу находится с ней примерно в одной возрастной категории. Кому же понравится, когда ты проигрываешь своей ровеснице? Поэтому не исключаю, что могут быть провокации. Так что я бы посоветовала Ларисе быть осторожной на съемочной площадке. А организаторам стоит приставить к ней дополнительную охрану. От греха подальше!", – предостерегла Калашникова, не преминув возможностью напомнить о возрасте телеведущей.
Гузеева, в свою очередь, заявила о том, что понимает всю сложность своей задачи и готова к критике в свой адрес.
Напомним, что съемки пятого сезона шоу "Голос 60+" начались с обескураживающих перемен: Лариса Гузеева заменила собой Дмитрия Нагиева, который взял творческую паузу после 10 лет бессменного исполнения роли ведущего шоу "Голос".