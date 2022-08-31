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Шоу-бизнес
"Иди отсюда – мы ошиблись!": Гузеева в полуобморочном состоянии покинула съемки "Голоса 60+"

"Иди отсюда – мы ошиблись!": Гузеева в полуобморочном состоянии покинула съемки "Голоса 60+"

То, что вместо Дмитрия Нагиева знаменитое шоу будет вести Лариса Гузеева, для многих стало шоком.
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Знаменитая брюнетка осваивается в новой роли. После долгих лет помощи одиноким сердцам в поиске вторых половинок в шоу "Давай поженимся", она заменила Дмитрия Нагиева на сцене проекта "Голос 60+". Работа над обновленной программой уже стартовала, а для Ларисы Гузеевой этот процесс оказался не такими легким.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

На мгновение актриса покинула съемки, чтобы пообщаться с журналистами и рассказать, как она чувствует себя в новом амплуа. К слову, во время разговора она призналась, что в эту секунду находится в полуобморочном состоянии – вот так на ней сказались волнение и страх.

В целом переживания Ларисы Гузеевой можно понять. За годы существования "Голоса 60+" зрители привыкли к яркому Дмитрию Нагиеву с харизмой и юмором. Собственно, перед известной брюнеткой встала непростая задача – не упасть в грязь лицом и справиться не хуже, чем ее предшественник.

Актриса призналась, что она сама по себе очень "психический" человек. И, несмотря на огромный опыт работы на телевидении за плечами, у нее от волнения мокнут ладошки, а тело одолевает дрожь.

"Мне кажется, что я все испортила, что меня разоблачат и скажут: “Иди отсюда — мы ошиблись!” Я все время об этом думаю..." – откровенно рассказала о своих чувствах звезда.

К счастью, способ справиться с переживаниями она нашла. Лариса Гузеева решила полностью абстрагироваться от происходящего и не принимать все слишком близко к сердцу.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 31 августа 2022, 09:49 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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