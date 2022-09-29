Была измучена и истощена: названы виновные в смерти Елизаветы II

Несколько лет назад внук Елизаветы II Гарри решил отказаться от своих королевских обязанностей и улететь вместе со своей супругой Меган Маркл и сыном Арчи за океан. Уже тогда говорили о том, что поступок родственника стал ударом для королевы Великобритании.
О том, что чувствовала монархиня, рассказала автор готовящейся к изданию книги "Новые члены королевской семьи: королева Елизавета" Кэти Николл. По словам эксперта, в последнее время бабушка принца Гарри была измучена скандалами в семье и истощена суматохой.
Также Николл сообщила, что Елизавета II якобы была обижена на внука, который бросил родную Англию ради жизни с Меган в США. "Ей было очень больно", – отметила эксперт. Мол, королева жаловалась, что не хочет даже думать о том, как поступил младший сын Дианы.
Николл фактически обвинила принца Гарри и Меган Маркл в смерти Елизаветы II. Возможно, если бы некогда любимый внук не сбежал из Великобритании и не лишил королеву встреч с правнуками, она чувствовала бы себя лучше и пожила бы еще некоторое время. Напомним, королева умерла 8 сентября 2022 года. Новым монархом стал старший сын Елизаветы Карл III.