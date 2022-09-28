Брызжущая ядом змея Маркл оборвала связь принца Гарри с королем Карлом III

Меган Маркл после похорон королевы Елизаветы II продолжает сталкивать лбами членов семьи.

8 марта умерла королева Великобритании Елизавета II. На трон взошел наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, который теперь именуется Карлом III. Сразу после вступления в должность он первым делом понизил статусы принца Гарри и Меган Маркл.

Теперь ниже ранга герцога и герцогини Сассекских только принц Эндрю, который был лишен почетного титула после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней. Вскоре чета потребовала у королевской семьи дать их детям — трехлетнему Арчи и годовалой Лилибет — титулы принца и принцессы. Король согласился, но со множеством оговорок, что взбесило Маркл. Она заявила, что принц Гарри больше не будет поддерживать связь с отцом.

Напомним, два года назад Меган Маркл и принц Гарри отреклись от королевских обязанностей и улетели жить на другой континент поближе к матери Маркл, где теперь и живут вместе с детьми. Вскоре после отъезда из королевства Маркл и принц Гарри дали интервью скандальной ведущей Опре Уинфри, после чего вся королевская семья сцепилась как змеиный клубок. Меган Маркл раскрыла множество ужасающих тайн королевы, в том числе расистские взгляды и дурной характер. После этого на Маркл посыпались множественные обвинения. Подданные Великобритании назвали ее меркантильной лицемеркой и змеей за то, что она увела принца из семьи.