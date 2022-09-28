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Шоу-бизнес
Брызжущая ядом змея Маркл оборвала связь принца Гарри с королем Карлом III

Брызжущая ядом змея Маркл оборвала связь принца Гарри с королем Карлом III

Меган Маркл после похорон королевы Елизаветы II продолжает сталкивать лбами членов семьи.
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8 марта умерла королева Великобритании Елизавета II. На трон взошел наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, который теперь именуется Карлом III. Сразу после вступления в должность он первым делом понизил статусы принца Гарри и Меган Маркл.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Теперь ниже ранга герцога и герцогини Сассекских только принц Эндрю, который был лишен почетного титула после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней. Вскоре чета потребовала у королевской семьи дать их детям — трехлетнему Арчи и годовалой Лилибет — титулы принца и принцессы. Король согласился, но со множеством оговорок, что взбесило Маркл. Она заявила, что принц Гарри больше не будет поддерживать связь с отцом.

Напомним, два года назад Меган Маркл и принц Гарри отреклись от королевских обязанностей и улетели жить на другой континент поближе к матери Маркл, где теперь и живут вместе с детьми. Вскоре после отъезда из королевства Маркл и принц Гарри дали интервью скандальной ведущей Опре Уинфри, после чего вся королевская семья сцепилась как змеиный клубок. Меган Маркл раскрыла множество ужасающих тайн королевы, в том числе расистские взгляды и дурной характер. После этого на Маркл посыпались множественные обвинения. Подданные Великобритании назвали ее меркантильной лицемеркой и змеей за то, что она увела принца из семьи.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Меган Маркл. Фото: Stephen Lock/ Keystone Press Agency/ Globallookpress.com
Автор: 28 сентября 2022, 21:47 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
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