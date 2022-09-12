"Ущипнул ее": престарелая разведенка Долина соблазнила попкой известного коллегу

Лариса Долина, которой, на секундочку, уже 67 лет не теряет бодрости. Певица ведет активную жизнь, много выступает и появляется на телевидении.
Несмотря на преклонный возраст, Долина не против немного пошалить: то закрутит творческий роман с молодым красавцем, то вывалит на всеобщее обозрение свое декольте. Судя по всему, она захотела уйти в отрыв после расставания с третьим мужем Ильей Спицыным. Судачат, что семья распалась после 20 лет брака из-за измены мужчины.
Артист Сергей Пенкин на днях поделился еще одной шаловливой историей связанной с Ларисой Долиной. После развода со Спицыным, певица занялась самосовершенствованием и села на диету. Привела себя в такую форму, что Пенкин не устоял. "Ущипнул ее за попку", – хихикает Сергей, вспоминая, что дело было после одного из концертов в Сити Холле.
Удивительным оказалось то, что Лариса на выходку Сергея не обиделась. Престарелая разведенка Долина была так горда результатами своих фитнес-трудов, считают пользователи интернета, что оказалась не против, когда на ее мягком месте оказалась рука Сергея Пенкина. Иными словами, соблазнила попкой известного коллегу.
К слову, Лариса Долина не всегда столь лояльна к окружающим. Она регулярно становится участницей скандалов, самым ярким из которых за последний год стала стычка с Валей Карнавал.