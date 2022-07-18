28 лет разницы: молодой красавец из "Голоса" ответил на вопрос об отношениях с Ларисой Долиной

Александр Еловских был звездой 9-го сезона вокального суперпроекта Первого канала "Голос". Правда, Лариса Долина заметила талантливого красивого парня еще раньше. А когда они начали совместную работы и выпустили интригующий клип на песню "Больше ни слова", то люди стали судачить, что будто бы у 66-летней артистки и ее 38-летнего коллеги случился роман. Так ли это – выяснил корреспондент "Дни.ру" за кулисами Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Многие люди почему-то не верят, что Долина согласилась спеть с Еловских бесплатно – думают, будто бы он ей заплатил. "Мы знакомы давно, на протяжении десяти лет пересекались на разных концертах, – говорит Александр. – Долгое время она мне казалась недосягаемым человеком, к которому даже подойти страшно, не то чтобы заговорить!".

"Но как-то на одной из премий я поддержал ее после скандала с блогером Валей Карнавал. А потом набрался смелости и вскользь сказал, что мечтаю спеть с ней дуэтом. А она сказала, что надо найти хорошую песню. Вот я и нашел", – радуется исполнитель.

Рассказал Александр и о том, какая певица без софитов и камер. "Лариса Долина – очень светлый, профессиональный и требовательный человек, – уверяет Еловских. – У нее все должно быть на высшем уровне, и она не терпит дилетантства в профессии".

Еловских говорит, что их тандем – исключительно творческий и деловой. Хотя поклонники и думают, будто между звездами мог случиться роман – так органично они смотрятся друг с другом, К тому же им ничего не мешает – Долина уже в третий раз разведена, а Еловских и вовсе не был женат никогда. Мол, 28-летняя разница в этом сердечном деле – не помеха.

"У нас творческий роман, но не более того, – заверил певец. – Это великая женщина! Очень стильная, красивая и умная! Я смотрю на нее как на наставника, учусь работоспособности. Сегодня, например, три часа у нее сегодня длилась репетиция, потом она сидела несколько часов в жюри конкурса молодых исполнителей, а в полночь вышла на сцену с сольным концертом, который отработала идеально. Уму непостижимо! Даже молодым такому надо поучиться. Для меня Долина – голос номер один в России сегодня".