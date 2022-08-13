Уже не девочка: натянувшая трусы до ушей Долина села в лужу

Лариса Долина похвасталась, что скинула пару десятков килограммов. Певица не стесняется показывать свою фигуру во всей красе.
Чтобы добиться такого результата, артистке пришлось восемь месяцев сидеть на жесткой диете и практиковать "интервальное голодание".
Стоит отметить, что усилия знаменитости дали свои плоды. Теперь Долина может дать фору молодым красавицам.
При этом многие считают, что звезда перегибает палку в стремлении демонстрировать свою стройность при каждом удобном случае. Недавно Долина обнародовала в социальных сетях фото в бикини.
Стилист Алексея Трунов прокомментировал поведение певицы. Знаток моды выразил мнение о том, что Долиной не следует выставлять на всеобщее обозрение подобные кадры. "Зачем ей выставлять такое фото в сети? Это для молоденьких девочек хорошо, чтобы, так сказать, показать товар лицом. Но вам это зачем, Лариса Александровна?" — задался вопросом стилист.
При этом Трунов признал, что купальник звезда подобрала крайне удачно. "Трусами закрыла все проблемные зоны. Немного отфотошопила снимок и вроде бы все хорошо", — заявил он.