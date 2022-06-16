Секс по-стариковски: проказница Долина с дряблой грудью устроила шоу

66-летняя Лариса Долина не устает радовать поклонников своим творчеством.

Накануне вечером артистка выступала на джазовом фестивале в столичном саду Эрмитаж. Еще утром ответственная исполнительница приехала на площадку для саундчека. Отрепетировав свою часть, Лариса Долина вышла на связь с подписчиками в соцсетях. Лариса Александровна появилась перед камерой в голубом топе с низким декольте, белом жакете и модных солнцезащитных очках.

Проказница-певица не стала слушать советов стилистов, в один голос твердящих о том, что дамам за 60 глубокое декольте противопоказано. В результате все заметили ее дряблую кожу груди с пигментными пятнышками. Впрочем, артистку это не смутило.

Звезда рассказала о готовящемся шоу, которое она устроила вместе с Игорем Бутманом, и даже показала ролик с репетиции, продемонстрировав и нижнюю часть своего экстравагантного костюма – короткие шорты с прикрепленными к ним штанинами. Надо отдать блондинке должное: в свои 66 она все еще излучает секс, хоть уже и несколько по-стариковски.

Уже вечером Лариса Долина прибыла на сам концерт. В этот раз на связь с подписчиками она вышла при полном параде: с пышной укладкой, ярким макияжем и в белой блузе, надежно скрывающей дряблую грудь. Судя по всему, выступление звезды прошло на славу – все остались довольны.

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