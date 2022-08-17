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Шоу-бизнес
Пропихнули: Любовница Нагиева готовится отжать шоу у нашкодившего Урганта

Пропихнули: Любовница Нагиева готовится отжать шоу у нашкодившего Урганта

Вчера стало известно, что новый сезон шоу "Голос 60+" выйдет в другом формате – без полюбившегося многим ведущего Дмитрия Нагиева.
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Его место заняла Лариса Гузеева – далеко не чужой человек для брутального актера. К слову, в 90-х знаменитости были в отношениях. Получается, из программы Дмитрия Нагиева выперла любовница!

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Годами брюнетка помогала одиноким сердцам находить свою любовь. Но примерно полгода назад "Давай поженимся", как и многие другие развлекательные проекты, убрали с телеэкрана. Собственно, две главные свахи остались без работы. Можно предположить, что в "Голосе 60+" Лариса Гузеева появилась потому, что ее пропихнули – чтобы одна из рейтинговых телеведущих была при деле.

Светская сплетница Лена Мира уверена, что музыкальная передача – не предел для талантливой брюнетки. "Будь моя воля, я бы вообще показывала по телевизору только Гузеевну", – с иронией написала она в своем микроблоге. Со своим талантом партнерша Розы Сябитовой могла бы отжать и другие проекты Первого канала, в том числе и шоу Ивана Урганта, судьба которого до сих пор неизвестна после шкодливых проделок и крысиного побега из России его звезды.

"Новости? Пусть читает. Модный приговор? Пусть ведет. Аналитическая программа? Пусть выскажет свое веское мнение. Вечерний Ургант? Пусть шутит только Гузеевна", – предложила Лена Миро.

Сама известная брюнетка призналась, что волнуется перед запуском нового сезона "Голоса 60+": мол, народ тяжело привыкает к смене ведущего, но Лариса Гузеева готова к камням в свой адрес и критике со стороны зрителей.

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2022, 14:43 Источник: ЖЖ ✓ Надежный источник
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