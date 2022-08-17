Пропихнули: Любовница Нагиева готовится отжать шоу у нашкодившего Урганта

Его место заняла Лариса Гузеева – далеко не чужой человек для брутального актера. К слову, в 90-х знаменитости были в отношениях. Получается, из программы Дмитрия Нагиева выперла любовница!
Годами брюнетка помогала одиноким сердцам находить свою любовь. Но примерно полгода назад "Давай поженимся", как и многие другие развлекательные проекты, убрали с телеэкрана. Собственно, две главные свахи остались без работы. Можно предположить, что в "Голосе 60+" Лариса Гузеева появилась потому, что ее пропихнули – чтобы одна из рейтинговых телеведущих была при деле.
Светская сплетница Лена Мира уверена, что музыкальная передача – не предел для талантливой брюнетки. "Будь моя воля, я бы вообще показывала по телевизору только Гузеевну", – с иронией написала она в своем микроблоге. Со своим талантом партнерша Розы Сябитовой могла бы отжать и другие проекты Первого канала, в том числе и шоу Ивана Урганта, судьба которого до сих пор неизвестна после шкодливых проделок и крысиного побега из России его звезды.
"Новости? Пусть читает. Модный приговор? Пусть ведет. Аналитическая программа? Пусть выскажет свое веское мнение. Вечерний Ургант? Пусть шутит только Гузеевна", – предложила Лена Миро.
Сама известная брюнетка призналась, что волнуется перед запуском нового сезона "Голоса 60+": мол, народ тяжело привыкает к смене ведущего, но Лариса Гузеева готова к камням в свой адрес и критике со стороны зрителей.