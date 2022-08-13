Худшие опасения подтвердились: всплыли подробности ухода Ларисы Гузеевой

С февраля текущего года ведущая Лариса Гузеева перестала появляться в эфире Первого канала. После начала спецоперации на Украине изменилась сетка вещания — все развлекательные телешоу были поставлены на паузу.
Изменения коснулись и программы "Давай поженимся". Поклонники шоу были расстроены тем, что больше нет возможности видеть кумира в привычное время.
На протяжении нескольких месяцев ходили слухи о том, что программа с участием Гузеевой больше не вернется в эфир. Продюсер Дмитрий Ашуров подтвердил данную информацию. Он сообщил, что закрытие любимых передач является вынужденной мерой.
Поклонникам придется попрощаться с программой. Надежд увидеть шоу в новом телесезоне нет.
Ашуров объяснил, что с российского медийного рынка начали уходить аналоги западных проектов. Ни Гузеева, ни Сябитова на этот процесс никак не влияют и повлиять не могут. "Ушла эпоха. И этим передачам тоже пора, ничего страшного не произойдет", — резюмировал продюсер.
Ранее Гузеева показала поклонникам архивный черно-белый снимок, на котором запечатлена взрослая женщина и две маленькие девочки. "Мамочка, Крестная и Бабушка", – подписала фотографию ведущая.