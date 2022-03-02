Уставшая Кудрявцева подсела на таблетки

Ситуация в мире сильно ударила по всем, не обойдя знаменитостей. Многие переживают за близких и родных, которые оказались в эпицентре событий. Лера Кудрявцева не стала исключением, она поделилась с подписчиками, что из-за постоянного напряжения подсела на таблетки.
Лера опубликовала "сторис", где показала несколько упаковок успокоительных препаратов. Поклонники тут же решили, что ведущая перенервничала и устала и уже не в состоянии справляться со стрессом самостоятельно, поэтому решила принимать таблетки. Ранее Кудрявцева высказывала свою позицию по поводу происходящего на Украине и желала мира и добра.
Недавно Лера Кудрявцева попала в скандал с советской артисткой Ларисой Лужиной. Звезда кино появилась в программе "Звезды сошлись" на НТВ. Она хотела произнести речь о недавно ушедшей из жизни коллеге Зинаиде Кириенко. Однако трогательные слова Ларисы Анатольевны вырезали из эфира.
Данная ситуация сильно задела Лужину, она набросилась на Кудрявцеву и ее коллег, заявив, что они должны иметь уважение к возрасту, артистке уже 82 года. Лариса Анатольевна заявила, что провела три с половиной часа в студии, а это уже тяжело для ее здоровья.