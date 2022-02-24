"Нет слов, одни слезы": Безутешная Кудрявцева не сдержалась из-за происходящего на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации. Происходящее на Украине не смогло оставить равнодушными звезд отечественного шоу-бизнеса. Один за другим знаменитости выражают свою поддержу и выражают мнение о случившемся.
Лера Кудрявцева не стала исключением. Безутешная ведущая опубликовала пост в своем блоге, выразив свои мысли кратко, но очень эмоционально. "Господи помоги. Это так страшно, что нет слов! Убереги мирных жителей Украины и России. Спаси Господи. Мы не разные!!!! Мы братья!!! Нет войне. Нет слов, одни слезы", – не сдержала чувств Лера.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. За решением последовали санкции стран Запада и реакция со стороны Киева. Главы ДНР и ЛНР обратились к России за помощью. Президент РФ объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории Украины. Украинские военнослужащие массово отказываются выполнять обязанности и оставляют позиции.