Обвиненная в поедании галлюциногенов Боня предложила Собчак сдать тест на наркотики

Виктория Боня не стерпела обиду и решила вывести на чистую воду острую на язык Ксению Собчак.

Недавно Виктория Боня поделилась собственным методом похудения, признавшись, что употребляет в пищу какой-то особенный кактус. Ксения Собчак немедленно отреагировала на эти откровения и призвала народ не спешить следовать примеру Бони, ведь она использует запрещенное "галлюциногенное растение". Экс-участнице "Дома-2" нашлось, что сказать в ответ, и ее обвинения в адрес журналистки оказались куда серьезнее.

Оскорбленная Боня записала видео, в котором рассказала о своем последнем телефонном разговоре с Собчак, произошедшем много лет назад. Журналистка тогда позвонила приятельнице с вопросом, где можно "достать белого". По словам Бони, Собчак в тот раз загуляла с друзьями и говорила каким-то неживым голосом.

Виктория не смогла помочь приятельнице и не стала афишировать тот эпизод, но на всякий случай запомнила. Теперь после скандальных обвинений Собчак Боня решила, что пришло время рассказать о постыдном прошлом телеведущей.

В заключение своей речи Боня предложила Собчак вместе с ней сдать тест на наркотики. По мнению звезды, лучшего всего для анализа подойдет образец шевелюры, так как по волосам можно определить факт употребления запрещенных веществ даже через пару месяцев – об этом сообщил Пятый канал.

Многие подписчики похвалили Викторию Боню за смелость и посоветовали Ксении Собчак заниматься своей жизнью. Впрочем, нашлись и те, кто напомнил звезде, что она известная личность и должна думать о том, что говорит на публике. Сама Ксения Собчак пока не отреагировала на провокационное предложение.