Судзиловская сбежала из России без мужа и ребенка

Актриса долгие годы счастлива в браке с предпринимателем Сергеем Дзебанем. Она не любит делиться подробностями семейной жизни. Однако артистка все-таки сделала исключение, поведав об одной детали.
Олеся Судзиловская разоткровенничалась в шоу Аллы Довлатовой на "Русском радио". Распространяться о своих отношениях с супругом-бизнесменом звезда не стала. Она лишь вспомнила эпизод из прошлого, в котором избранник показал себя как великолепный муж и отец.
В 2009 году Олеся Судзиловская родила первенца Артема. Как-то раз она общалась по телефону с Димой Биланом. В Москве тогда, по ее словам, было очень холодно, и знаменитость рассказала певцу, что у нее есть возможность улететь в теплые края.
При этом актриса добавила, что отправиться за границу она может только без мужа и ребенка. Звездный друг посоветовал ей лететь на отдых. Олеся Судзиловская прислушалась к совету исполнителя.
Сергей Дзебань согласился остаться с малышом дома, пока его супруга будет отдыхать и восстанавливать силы после родов. Артистка призналась, что на островах она обнулилась и перезагрузилась. В 2016 году на свет появился второй сын пары – Майк.