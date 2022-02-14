Похоронившая мужа Хакамада развлекается в ночном клубе

66-летняя Ирина Хакамада, несмотря на превратности судьбы, не теряет жизнелюбия и оптимизма. Позитива она заряжает и своих полконников.

Осенью прошлого года политик похоронила супруга Владимира Сиротинского. Но трагедия ее не сломила. Сейчас Ирина Хамакада занимается бизнесом в сфере личностного роста, а в свободное время предпочитает находиться рядом с молодежью, – например, в ночных клубах.

Возраст публициста не смущает. Ирина Хакамада никогда не выглядела на свои годы и всегда тянулась к молодежи. Она идет в ногу со временем. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунте экономист опубликовала ролик из ночного заведения. На кадрах видно, как политик отдыхает и танцует.

Примечательно, что сейчас о своей личной жизни Ирина Хакамада не говорит. Известно, что у нее есть дочь Мария и сын Даниил. Как писали "Дни.ру", ранее политик призналась, что их брак с бизнесменом был далек от идеала. По словам знаменитости, избранник изменял ей. Она рассказывала о том, что через несколько лет после того, как узнала о неверности мужа, разрешила себе иметь любовников.

Напомним, недавно Ирина Хакамада поделилась с россиянами снимком в купальнике. Фолловеры с удивлением узнали о том, что тело государственного деятеля покрыто татуировками. По словам экономиста, все они были сделаны давно.