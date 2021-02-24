Умер Андрей Мягков Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Среда
24 февраля
Лента новостей
13:38
При столкновении автобуса и такси в Сочи пострадали люди
13:27
Из снега торчит пол-лица: с могилой Мягкова происходит страшное
13:18
65-летняя Хакамада откровенно о фригидности и сексуальном партнере
13:08
"Преданнее, чем собака": Бузова поделилась болью после расставания с любовником
13:05
Тихановская назвала Лукашенко хитрым и жестоким человеком: До последнего верила в его человечность
12:53
"Баба на самоваре": Стриженову затравили за нелепый наряд
12:50
"Жирный слон": Муцениеце больно ткнула в полнеющего сына
12:30
В подмосковной деревне Жуковка загорелся ресторан
12:25
"Безумный аристократ": разведенная Ольга Кабо показала любимого мужчину
12:21
"Тема мужественности больная для Ксении": Абрикосов из "Дома-2" прошелся по Бородиной
11:46
"Всю ночь тошнило": перебинтованный Манукян еле шевелится в больничной койке
11:35
"Просто попрошайки": невеста Данко жестко приложила алиментщиц
11:34
Анна Хилькевич из "Универа" сообщила об усыновлении
11:27
"Не хочу быть, как ты!": повзрослевшая дочь решила разъехаться с Еленой Воробей
11:18
Число заразившихся коронавирусом россиян превысило 4,2 миллиона
11:07
В России ответили на обвинения Запада в нарушении прав человека в Крыму: Им проще распространять небылицы
11:01
"Ужасно романтичные": замужняя Мельникова заявила о новых отношениях
10:54
Ждущая ребенка Меган Маркл впервые предстала перед публикой
10:50
"Кровь в квартире": вдовец Легкоступовой сделал громкое заявление
10:45
В Москве найден мертвым актер Дмитрий Писаренко
10:16
Народ нашел поразительное сходство отца Карпович с Прилучным
10:12
"Я жила в аду": финалистка "Холостяка" прервала молчание после смертельного ДТП
10:04
"Это хамство!": Брухунова в ужасе сбежала из-за Степаненко
10:03
Нагиев показал россиянам обнаженные ягодицы: Времени на раскорячку нет
09:53
Политолог Орешкин о встрече Путина и Лукашенко в Сочи: Они с трудом друг друга переносят
09:42
"Очень тяжелая наследственность": стало известно о проблемах Градовой с применым сыном
09:20
Заработавший баснословные деньги Масляков побил Малахова
09:18
Ничего не надо: парализованная после инсульта вдова Мягкова отказалась от помощи
09:01
"Как это пошло выглядит": раздевшаяся на праздник Собчак вызвала отвращение
08:45
Тихановская сообщила Гордону о возобновлении массовых акций в Белоруссии: Протесты не стухли
08:36
"Не могу сама справиться": стало известно об ухудшении состояния ослабленной Лолиты
08:15
В России могут подорожать тарифы ЖКХ
06:05
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
04:02
"У нее сила свыше": мистический дар помог Пугачевой стать феноменом
02:04
"Ух какой язычок": Чехова с томным взглядом облизала на камеру большой леденец
00:03
Абрамович о скандалах Киркорова: Его может всколыхнуть, но в итоге он поступит мудро
21:59
"Убил мою жизнь": Данко оказался в тяжелом материальном положении
20:00
Разъяренный принц Уильям приложил брата Гарри за споры с Елизаветой II
18:17
"Герой нашей страны!": Одетый в военную форму Зверев поразил россиян
18:10
Беременная звезда "Дома-2" оказалась в полиции из-за драки
17:55
Парламентарии возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
17:47
"Просто хочется": Бузова взвыла от нехватки мужского внимания
17:38
"Очень тяжелый момент": Серябкина заговорила о разводе
17:35
Названы условия для освобождения политзаключенных в Белоруссии: Возможности государства не безграничны
17:00
Актер из "Дневников вампира" впервые показал лицо маленькой дочери
16:59
Как Евгений Плющенко жил среди крыс и сдавал бутылки
16:44
Дочь звезды сериала "Всегда говори всегда" отметила круглую дату
16:43
Волонтеры Победы навестили ветеранов 23 февраля
16:13
Не отболело? Решетова опасается новых отношений после Тимати
16:09
Отказавшаяся от маски Нетребко выступила с протестом: Я считаю это преступлением!
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Безвкусица: Спутавшегося с кумиром молодежи Баскова смешали с грязью
Стала пародией на саму себя: Пугачеву гонят прочь с глаз публики
"Все было куплено": Лазареву дали смачную пощечину после громкой победы
Филипп Киркоров стал жертвой скандала на федеральном канале
"Хотят выжечь клеймо на лбу": Макеева сорвалась из-за травли
Ласки дочери Урганта с темнокожим парнем на камеру вызвали шок
Шоу-бизнес
65-летняя Хакамада откровенно о фригидности и сексуальном партнере

65-летняя Хакамада откровенно о фригидности и сексуальном партнере

Фото: пресс-служба Онлайн-кинотеатра ivi.ru
Ирина Хакамада находится в том возрасте, когда, кажется, секс уже не интересует. Но даже в 65 лет она уверяет, что находит радость в интимной жизни.
прочитано 351 раз

Онлайн-кинотеатр IVI продолжает показ цикла "Совсем другие", посвященного людям, которые не живут по стандартной схеме или не вписываются в общепринятые каноны. Очередной фильм посвящен людям, которые в возрасте 50+ меняют свою жизнь и живут, не обращая внимания на цифры в паспорте.

ПО ТЕМЕ

Хакамада спасла мужа после самоубийства его первой жены: Состояла на учете у психиатра

Одной из героинь стала Ирина Хакамада – политик, журналист, писатель, общественный деятель, бизнес-тренер и даже дизайнер модной одежды. Активная жизненная позиция Ирины Муцуовны никак не зависит от ее возраста. "Я в принципе человек андерграунда, рокерша, современная. Мне даже с моими ровесниками тяжело общаться. Все, с кем я общаюсь, моложе меня минимум на 10-15 лет, в основном это люди от 20 до 40. Мы на одной волне, и я не пытаюсь подстроиться под молодых. При этом я своя, они мне доверяют", – уверяет она.

Рассуждает она и о сексе. "Нет возрастных сексуально фригидных женщин, – заявила Ирина Муцуовна. – У женщины либидо вечное, все зависит от партнера. Если партнер хорош, то все будет офигенно".

Напомним, Ирина Хакмада была замужем четыре раза. Последним на сегодняшний день супругом политика стал финансовый консультант Владимир Сиротинский, от которого у Ирины есть дочь Мария. Девочка родилась с синдромом Дауна, а потом у нее был обнаружен и лейкоз.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 24 февраля 2021, 13:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Особенная дочь Хакамады вышла в свет с женихом

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Хотят выжечь клеймо на лбу": Макеева сорвалась из-за травли

Актриса отреагировала на слухи

Шоу-бизнес

Безвкусица: Спутавшегося с кумиром молодежи Баскова смешали с грязью

Популярный хит "Дико тусим" разнесли в пух и прах
Шоу-бизнес

"Попробуйте ее обуздать": обнародованы подробности интимной жизни Бузовой и Манукяна

Знаменитости имели совместимость в постели
Шоу-бизнес

Популярного российского диджея настигла череда смертей

DJ Грув рассказал о роковых несчастьях

Гороскоп

Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+