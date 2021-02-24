65-летняя Хакамада откровенно о фригидности и сексуальном партнере

Ирина Хакамада находится в том возрасте, когда, кажется, секс уже не интересует. Но даже в 65 лет она уверяет, что находит радость в интимной жизни.

Онлайн-кинотеатр IVI продолжает показ цикла "Совсем другие", посвященного людям, которые не живут по стандартной схеме или не вписываются в общепринятые каноны. Очередной фильм посвящен людям, которые в возрасте 50+ меняют свою жизнь и живут, не обращая внимания на цифры в паспорте.



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Одной из героинь стала Ирина Хакамада – политик, журналист, писатель, общественный деятель, бизнес-тренер и даже дизайнер модной одежды. Активная жизненная позиция Ирины Муцуовны никак не зависит от ее возраста. "Я в принципе человек андерграунда, рокерша, современная. Мне даже с моими ровесниками тяжело общаться. Все, с кем я общаюсь, моложе меня минимум на 10-15 лет, в основном это люди от 20 до 40. Мы на одной волне, и я не пытаюсь подстроиться под молодых. При этом я своя, они мне доверяют", – уверяет она.

Рассуждает она и о сексе. "Нет возрастных сексуально фригидных женщин, – заявила Ирина Муцуовна. – У женщины либидо вечное, все зависит от партнера. Если партнер хорош, то все будет офигенно".

Напомним, Ирина Хакмада была замужем четыре раза. Последним на сегодняшний день супругом политика стал финансовый консультант Владимир Сиротинский, от которого у Ирины есть дочь Мария. Девочка родилась с синдромом Дауна, а потом у нее был обнаружен и лейкоз.