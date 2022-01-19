Татуированная 66-летняя Хакамада разделась на камеру: Видно все

В этом году Ирине Хакамаде исполнится 67 лет. Однако она все еще не боится ничего.

Знаменитость активно ведет свой личный блог. На него подписаны около трех миллионов человек и практически каждый день популярность страницы растет. Поклонники ценят и уважают Ирину Муцуовну, не переставая напоминать ей об этом. Особенно сильно им нравится рубрика, в которой голос из-за кадра задает ей вопросы на самые разные темы.

Ирина Хакамада часто публикует свои ответы. Она рассуждает не только на глубокие философские темы, но и на достаточно обыденные, на первый взгляд. Публика ценит и советы, которые знаменитость дает на тему личных отношений. Многие убеждены в том, что она чувствует, когда стоит донести до поклонников определенные слова.

На этот раз общественный деятель предстала перед подписчиками в не совсем привычном амплуа. Она опубликовала фото с отдыха, на котором стоит в одном лишь купальнике. Так, публика смогла разглядеть многочисленные татуировки на подтянутом теле Ирины Муцуовны. Она призналась, что все они были сделаны давно.

Поклонники не смогли сдержаться и осыпали Ирину Хакамаду комплиментами. "Видно все! Нельзя так выглядеть в 66 лет", "Вы такая светлая и красивая", "Точно пьет кровь девственниц! Это незаконно", "Ирина, Вы богиня! Поделитесь секретом такой упругости", – прокомментировали подписчики.