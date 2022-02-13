В смерти Евгении Брик нашли мистическое совпадение

Известие о кончине 40-летней Евгении Брик стало для поклонников и коллег шоком. Оказывается, супруга режиссера Валерия Тодоровского имела тонкий и богатый внутренний мир, а в ее жизни и уходе прослеживаются загадочные совпадения.

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