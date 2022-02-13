В смерти Евгении Брик нашли мистическое совпадение

Выяснилось, что незадолго до смерти артистка цитировала в соцсетях стихи Блока и мечтала оказаться в Санкт-Петербурге. Журналисты отмечают, что она была будто не из нашего века. В США, где лечилась звезда, она скучала по снегу и русским друзьям.
Евгения Брик была счастлива, но время от времени ностальгировала. Интересно, что актриса взяла фамилию своей прабабушки Софьи Брик – очень поэтическую и созвучную "серебряному веку". Не случайно и то, что свой последний день рождения знаменитость отметила в Венеции, ставшей вечным покоем для Йосифа Бродского.
Также мистическое совпадение нашли в том, что единственный спектакль, в котором играла Евгения Брик, "Посвящается Ялте" – на стихи Бродского. А день смерти артистки – 10 февраля, – является днем памяти Пушкина.
Напомним, Евгения Брик страдала онкологическим заболеванием. Как писали "Дни.ру", двенадцатилетняя дочь звезды театра и кино еще не знает о кончине матери. Дело в том, что Зоя – очень ранимая и нежная девочка, и новость о смерти родительницы может ее сильно ранить. Поэтому близкие пока не раскрывают Зое правду.
Кроме того, родные пока не решили, стоит ли брать девочку на похороны. Ведь детская психика может не выдержать такое испытание. Напомним, Евгения Брик родила дочь от Валерия Тодоровского. Будущие супруги познакомились на одном из кастинге и вскоре начали встречаться.