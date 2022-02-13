Не знает: дочери не рассказали о смерти сгоревшей от рака Брик

После кончины Евгении Брик родственники не знают, как сообщить об этом дочери.

Несколько дней назад умерла актриса театра и кино Евгения Брик. Для общественности новость стала шоком, поскольку никто не знал, что артистка болела онкологией. По словам близких звезды, двенадцатилетняя дочь Евгении все еще не знает о кончине матери. Зоя является очень ранимым и нежным ребенком, а потому родственники беспокоятся, что страшная новость ее сильно ранит. Также они не знают, стоит ли брать девочку на похороны, ведь детская психика может не выдержать такое мероприятие.

Актриса была близка с наследницей. В своем микроблоге она часто делилась моментами из жизни дочери. К слову, девочка решила, видимо, пойти по стопам матери и уже в столь юном возрасте мелькает на экранах. Так, она даже снялась вместе с родительницей в фильме "Одесса". Также девочка хорошо фотографирует. Евгения писала, что снимок Зои можно размещать без любой обработки, так как он всегда будет прекрасен.

Напомним, что Евгения Брик родила дочь от Валерия Тодоровского. Они познакомились на одном из кастинге и вскоре начали встречаться. Однако многие не верили в искренность чувств актрисы и думали, что она вышла замуж за Тодоровского из-за его богатства. Несмотря на то, что артистка тяжело воспринимала сплетни, она смогла стойко выдержать все трудности.