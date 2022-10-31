"Невозможно будет вернуть": власти Украины выгнали Ани Лорак на улицу

Ани Лорак — популярная артистка России и Украины. Она известна своими хитами "Раздетая" и "Ухожу". Недавно страшная новость облетела Интернет — власти Украины лишают певицу Ани Лорак жилья в Киеве. Уже сейчас они практически выгнали бывшую участницу "Евровидения" на улицу, ведь ее квартира находится под арестом.
В разговоре с Пятым каналом адвокат Андрей Алешкин проанализировал легитимность действий властей. По его мнению, арест недвижимости Ани Лорак противоречит международным законам. Скорее всего, такое решение было принято из-за образа жизни артистки. Напомним, что она продолжает жить в Москве и гастролировать в России.
Правовое поле — очень важная сфера общественной жизни. Необходимость принимать все решения через суд с обязательной документацией — это одновременно и преимущество, и недостаток этой системы. То есть Ани Лорак потребуется собрать множество справок и доверенностей, но так она сможет отстоять свое право на владение жильем. Возможным вариантом компенсации адвокат называет обращение в международный суд. Так, Ани Лорак сможет вернуть свою недвижимость.
"Если невозможно будет вернуть собственность, то взыскать ее в денежном эквиваленте", — поясняет эксперт.