Ненавидит себя: лицо обколотой Лорак вспухло до безобразия

Российская и украинская исполнительница Ани Лорак в этом году отметила 44-й день рождения. Яркая внешность артистки — предмет зависти и долгих дискуссий. Всем интересно, как же Ани Лорак ухаживает за собой, к каким процедурам прибегает. Правда, сама Каролина (наст. имя певицы — Прим.ред.) рассказывает только о здоровом питании.
На фоне стрессовых событий внешность Ани Лорак изменилась. Сейчас она заметно поправилась. Некоторые поклонники певицы считают, что артистка просто слишком увлеклась уколами красоты. Иногда в комментариях Ани пишут, что лицо ее уже вспухло до безобразия. Однако, причина, скорее всего, не только в возможных процедурах, но и в отечности Ани Лорак.
А пластический хирург Владимир Платохин вообще заявил, что Каролина просто ненавидит себя, поэтому внешность ухудшается. "Ей надо влюбиться, и тут же она скинет вес и опять станет хорошенькой", — заявил хирург.
Сейчас романтический статус Ани Лорак неизвестен. Ранее, она была замечена в отношениях с молодым саунд-продюссером лейбла Black Star Егором Глебом. По слухам, пара разошлась из-за финансовых проблем Каролины.