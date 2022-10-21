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Шоу-бизнес
Ненавидит себя: лицо обколотой Лорак вспухло до безобразия

Ненавидит себя: лицо обколотой Лорак вспухло до безобразия

Внешность 44-летней певицы Ани Лорак напугала поклонников.
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Российская и украинская исполнительница Ани Лорак в этом году отметила 44-й день рождения. Яркая внешность артистки — предмет зависти и долгих дискуссий. Всем интересно, как же Ани Лорак ухаживает за собой, к каким процедурам прибегает. Правда, сама Каролина (наст. имя певицы — Прим.ред.) рассказывает только о здоровом питании.

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 Ани Лорак

Ани Лорак Певица

На фоне стрессовых событий внешность Ани Лорак изменилась. Сейчас она заметно поправилась. Некоторые поклонники певицы считают, что артистка просто слишком увлеклась уколами красоты. Иногда в комментариях Ани пишут, что лицо ее уже вспухло до безобразия. Однако, причина, скорее всего, не только в возможных процедурах, но и в отечности Ани Лорак.

А пластический хирург Владимир Платохин вообще заявил, что Каролина просто ненавидит себя, поэтому внешность ухудшается. "Ей надо влюбиться, и тут же она скинет вес и опять станет хорошенькой", — заявил хирург.

Сейчас романтический статус Ани Лорак неизвестен. Ранее, она была замечена в отношениях с молодым саунд-продюссером лейбла Black Star Егором Глебом. По слухам, пара разошлась из-за финансовых проблем Каролины.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ани Лорак. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
21 октября 2022, 21:11 Источник: Тайны звезд ✓ Надежный источник
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