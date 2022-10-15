Кабанов вывалил грязное белье: использовал Казанову ради пиара

Союзы, заключенные между двумя творческими людьми, редко длятся долго: виной всему переизбыток страсти и перца, которыми такая пара наполнена до самого горлышка.
Так случилось и с парой Сати Казановой и Алексея Кабанова. Они познакомились на “Фабрике Звезд-3” и, по признанию самой Сати, даже планировали пожениться, но, увы, расстались.
Алексей Кабанов позднее рассказывал, что до него дошли сплетни о неверности возлюбленной. Внутри он, очевидно, много лет таил обиду, ведь совсем недавно он прокомментировал слухи о том, почему Сати Казанова так долго не могла выйти замуж. “Репутация”, – безапелляционно заявил тогда певец.
Сати, к слову, в 2017 году вышла замуж за итальянского фотографа Стефана Тиоццо. Детей у пары пока нет, но ведь счастье в браке – само важное. А его в этом союзе в избытке.
Кабанов тоже давно счастлив в браке. Непонятно одно: зачем вновь бередить старые отношения?!
На днях мужчина дал интервью Яне Чуриковой, в котором признался что былой вражде положен конец: старые вопросы они "порешали". Признался что выводил грязное белье, но сделал это исключительно ради хайпа. Ведь так делают все.