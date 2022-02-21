"Из-за денег, статуса, власти": закрутившую роман с женатым Сати Казанову облили грязью

Психолог Фарида Красавкина проанализировала информацию о том, что Сати Казанова состояла в отношениях с женатым миллиардером.

Сати Казанова призналась, что у нее как-то был роман с миллиардером Тимуром Кулибаевым, который в тот момент уже находился в браке. "Думаю, его супруга догадывалась обо всем происходящем, ведь у таких влиятельных людей всегда есть кто-то на стороне", — заявила певица.

"У каждой женщины могут быть свои индивидуальные причины, по которым они решаются вступить в отношения с женатым мужчиной. Я считаю, это неприемлемо, хотя многие относятся к этим любовным треугольникам нейтрально", – полила грязью звезду Фарида Красавкина.

Психолог стал размышлять, какие могли быть причины такого поведения брюнетки. Она сама призналась на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", что раньше была уверена, что все мужчины ей должны. Она уверенно принимала от них дорогие подарки: бриллианты, автомобили и недвижимость.

"Почему женщина может вступить в такие отношения? Первое – потому что он ей нравится, она говорит, что влюбилась, что он нежный, ласковый, что он красиво ухаживает, делает подарки, говорит комплименты, добрый и так далее. В общем, принц на белом коне. Но она не задумывается, почему он такой. А он такой, потому что женат. То есть жена уже постаралась, чтобы он был такой", – отметила психолог.

"Вторая причина – свободная женщина верит словам. Женатый мужчина говорит, что он ее любит, что он с ней обрел настоящую любовь, что она единственная и неповторимая, что с ней хорошо, что он почувствовал себя сильным, смелым, уверенным в себе мужчиной. Хотя он может просто не помнить, что с женой было так же в начале их отношений. Третий вариант – женщина может видеть в таких отношениях, что это удобно. Хороший секс, не надо готовить, убирать, стирать и так далее. То есть не хочет ответственности. И такие отношения как раз не требуют ответственности. Четвертая причина – это проекция папы на мужчин. Это семейный сценарий. Папа мог гулять налево и такая девушка неосознанно может вступить в такие отношения. Пятая причина – женщина может вступать в такие отношения из-за денег, статуса, власти, желая получить определенные блага. То есть преследуя определенные выгоды", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.