"Изменила": Грязное белье замужней Сати Казановой вывернули наизнанку

Экс-солистка группы "Фабрика" после длительных поисков семейного счастья наконец-то обрела его: в 2017 году она вышла замуж за итальянца Стефано Тиоццо, в котором, кажется, души не чает. До этого, конечно, у Сати Казановой были отношения с мужчинами, причем информация о некоторых из них всплывает только сейчас.
Широкую известность артистка получила после участия в первом сезоне "Фабрики звезд". С завершением проекта ей то и дело приписывали роман с солистом группы "Корни" Алексеем Кабановым, правда, никто тогда так и не подтвердил информацию. Но спустя годы певица призналась: между ней и коллегой по творческому цеху в начале нулевых действительно вспыхнули чувства, однако до свадьбы дело так и не дошло.
Этот комментарий почему-то задел Алексея Кабанова, и он решил вывернуть наизнанку грязное белье бывшей возлюбленной. По его словам, отношения с Сати Казановой были яркими, но для него лично закончились печально: мол, перед расставанием она созналась солисту группы "Корни" в неверности.
"Сати призналась мне, что изменила мне". – ошарашил публику признание певец.
Правда это или нет, остается только догадываться. Ведь пока сама артистка никак не отреагировала на слова экс-возлюбленного. Вполне возможно, что окрыленной семейным счастьем Сати Казановой не до публичных разборок.