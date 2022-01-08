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Шоу-бизнес
Избивший Панина Пресняков накинулся на отца из-за выходки

Избивший Панина Пресняков накинулся на отца из-за выходки

Никита Пресняков провел бой с Алексеем Паниным. После встречи звезд на ринге разгорелся очередной скандал.
прочитано 241 раз

Перед главным праздником года Никита Пресняков устроил публичные разборки с Алексеем Паниным, который перерос в вызов на бой по правилам бокса. Судя по обнародованной в Сети информации, молодой артист одержал победу в октагоне.

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 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Несмотря на триумф клана Пугачевой, последующие события не обошлись без скандала. Никита Пресняков оказался недоволен тем фактом, что о его победе в своем "Инстаграме" написал отец.

Актер отметился комментарием под публикацией Владимира Преснякова. Никита выразил недоумение касательно того, зачем и с какой целью люди освещают конфликт, за который, судя по всему, стало стыдно ему самому.

Перепалку и поединок с Паниным Пресняков охарактеризовал словом "зашквар". Можно предположить, что он разочаровался в своем решении участвовать в публичных разборках, привлекая к своей персоне лишнее внимание. Примечательно, что ранее внук Примадонны сам активно хвастался тем, что освоил технику бокса за считанные дни.

Стоит отметить, что Владимир Пресняков пошел на поводу у сына и удалил публикацию, о которой идет речь. Теперь пользователи Сети интересуются, где им найти пропавшие материалы.

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Никита Пресняков. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 января 2022, 14:58 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летний Пресняков перестал быть похожим на себя

комментарии

Ответить:

Гость938601
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Молодец, Никитос!!!
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