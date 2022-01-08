Избивший Панина Пресняков накинулся на отца из-за выходки

Перед главным праздником года Никита Пресняков устроил публичные разборки с Алексеем Паниным, который перерос в вызов на бой по правилам бокса. Судя по обнародованной в Сети информации, молодой артист одержал победу в октагоне.
Несмотря на триумф клана Пугачевой, последующие события не обошлись без скандала. Никита Пресняков оказался недоволен тем фактом, что о его победе в своем "Инстаграме" написал отец.
Актер отметился комментарием под публикацией Владимира Преснякова. Никита выразил недоумение касательно того, зачем и с какой целью люди освещают конфликт, за который, судя по всему, стало стыдно ему самому.
Перепалку и поединок с Паниным Пресняков охарактеризовал словом "зашквар". Можно предположить, что он разочаровался в своем решении участвовать в публичных разборках, привлекая к своей персоне лишнее внимание. Примечательно, что ранее внук Примадонны сам активно хвастался тем, что освоил технику бокса за считанные дни.
Стоит отметить, что Владимир Пресняков пошел на поводу у сына и удалил публикацию, о которой идет речь. Теперь пользователи Сети интересуются, где им найти пропавшие материалы.