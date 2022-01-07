"Можем хоронить": внук Пугачевой расправился с извращенцем Паниным

Произошел поединок после того, как внук Примадонны нелестно высказался о боевых способностях Никиты Джигурды. Этого не стерпел Панин, актер решил заступиться за приятеля и вызвал молодого человека на бой.
Однако отстоять честь Джигурды не вышло. Панина довольно-таки быстро отправили в нокаут. Наследник Пугачевой с первых секунд выглядел более выигрышно. Было заметно, что Пресняков находится в отличной физической форме. Чего не скажешь про Панина. Актер сражался слабо и никак не мог выбиться в победители. Видимо, на поражение повлияли возраст и не самый здоровый образ жизни, который ведет актер, не скрывая этого.
Кстати, Алексей упал уже через несколько секунд после начала поединка, но смог подняться. "Можем потихоньку его хоронить", – заявили комментаторы, глядя на происходящее. Однако впоследствии артист уже не проявлял активность, а только жался по углам. Так, второй раунд судьи остановили, поняв, что продолжать бой нет уже смысла. Пресняков в прямом смысле разделался с соперником.
Подписчики поддержали внука Пугачевой и поздравили его с победой. Панина же им жалко не было. По их словам, он получил по заслугам.
Напомним, что актер завоевал недоброжелание публики после скандальных выходок. Так, он публично признавался в любви к мужчинам, заявлял об участиях в оргиях. Также артист выходил на улицу в женском кружевном белье.