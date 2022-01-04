Признавшийся в связях с мужчинами Панин публично вызвал Преснякова на бой из-за Джигурды

Алексей Панин снова в центре скандала.

Внук Аллы Пугачевой оказался в нетипичных для себя обстоятельствах. Его втянули в перепалку известные скандалисты Никита Джигурда и Алесей Панин. Никита присутствовал на поединке между Джигурдой и блогером Александром Шпаком. Скандальный артист уже не в первый раз ввязывается в подобные разборки, а вот для наследника Примадонны это было в новинку.

Пресняков присутствовал на бою в поддержку Шпака, а вот со стороны Джигурды был Алексей Панин, который даже специально для этого прилетел из Испании. Пока шел бой, поддерживающие стали ссориться между собой. Панин буквально накинулся на Преснякова, вызвав его на ринг. Нитика не уступил и отметил, что занимался рукопашным боем. В итоге поединок состоялся, вскоре его даже выложат на YouTube.

Напомним, недавно Алексей Панин в интервью как раз с Никитой Пресняковым рассказал о своих пристрастиях. Артист честно признался, что употребляет алкоголь. Также вспомнил и о видео сексуального характера, отметив, что в роликах был другой человек. Зато свои связи с мужчинами подтвердил.